Mimit, Garante avvia monitoraggio prezzi con le Regioni. Consumatori: decisione positiva

(Teleborsa) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy,, alla luce di quanto emerso nel corso dei lavori della Commissione di allerta rapida, ha dato mandato al Garante per la sorveglianza dei prezzi,, di avviare le azioni necessarie per una più stretta collaborazione con leper ildelle dinamiche di variazione nei territori. "Il contrasto all’è una priorità del governo", si legge in una nota del Ministero.Secondo quanto già previsto nel, il Garante ha così promosso l’avvio di una più stretta collaborazione con gli Osservatori regionali e con gli Uffici regionali dei prezzi, aumentando così il coordinamento territoriale. Il ruolo delle regioni, delle istituzioni ed organismi locali contribuirà a potenziare gli strumenti a disposizione del Garante per un più efficace e capillare monitoraggio delle dinamiche dei prezzi dei prodotti che hanno maggiore impatto sui consumi delle famiglie."Con la decisione di rafforzare specie ale azioni di monitoraggio sui prezzi, il Mimit ha accolto in pieno la proposta lanciata danel corso dell’ultima riunione della Commissione di allerta rapida", afferma l’associazione dei consumatori, commentando l’annuncio del ministro delle Imprese e del Made in Italy.“La decisione del Ministro Urso va nella direzione da noi chiesta di rafforzare la rete regionale di sorveglianza sui prezzi – spiega il presidente- Le regioni e gli enti locali possono e debbono giocare un ruolo fondamentale nel controllo dei listini al dettaglio e nella segnalazione immediata di rialzi ingiustificati o anomali dei prezzi, ma possono fare ancora di più. Abbiamo proposto infatti l’attivazione a livello locale didi prima necessità a prezzi calmierati, in modo da sostenere le famiglie in difficoltà ed evitare un drastico calo dei consumi". "In tal senso rivolgiamo un appello al Garante dei prezzi affinché si attivino subito tavoli regionali tra assessori al commercio, categorie economiche, Gdo e consumatori per la realizzazione di panieri “salva-spesa”, ha concluso Truzzi.Positiva anche per illa decisione del Ministro Urso. “Sul fronte dei listini al dettaglio qualcosa non va nel nostro paese – spiega il presidente– Nonostante il crollo dell’energia e il calo delle bollette, per i beni primari come alimentari e carrello della spesa i prezzi continuano a salire con percentuali a due cifre, rispettivamente del +11,9% e +11,3% su base annua, al punto che solo per cibi e bevande un nucleo, a parità di, spende in media 915 euro in più all’anno. E’ evidente che qualcuno sta speculando sulla pelle dei consumatori, evitando di ribassare inonostante vi siano tutte le condizioni per una discesa dei prezzi”."Per tale motivo – si legge in una nota del Codacons – abbiamo chiesto il contributo del Ministro della salute,, affinché metta a disposizione gli agenti deiallo scopo di svolgere, in collaborazione con la, controlli presso produttori ed esercizi commerciali, verificando possibili anomalie nella formazione dei prezzi al dettaglio". Sul sito del Codacons è stata poi pubblicata una pagina dove quale i consumatori possono segnalare aumenti improvvisi dei prezzi di beni e servizi: dal caffè all’ortofrutta, dalla carne alle tariffe di hotel, ristoranti e stabilimenti balneari.