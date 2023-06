Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 33.800 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.304 punti. Leggermente positivo il(+0,61%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,33%).Il focus degli investitori resta concentrato sulle banche centrali, dopo che i recenti dati macroeconomici, in particolare l'aumento delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, sembrano prospettare cautela sui tassi di interesse nella prossima riunione della Federal Reserve.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,10%) e(+0,86%). Nel listino, i settori(-0,49%) e(-0,47%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,92%),(+1,85%),(+1,73%) e(+1,68%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,02%.Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Senza slancio, che negozia con un -0,83%.Tra i(+6,86%),(+4,95%),(+4,58%) e(+3,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,59%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,88%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,14%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,9%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4,9%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -451K barili).