Patto di Stabilità, Lindner: trattative in fase di stallo

(Teleborsa) - Il ministro delle Finanze della Germania,ha dichiarato che le trattative sulla riforma delle regole delsono sostanzialmente allo stallo. Lindner In una intervista al Financial Times ha ribadito la richiesta di unasul taglio del debito-PIL, che per Paesi con livelli elevati chiede dell'1% l'anno e ha segnalato che al momento manca "una soluzione che convinca tutti".Lindner ha sostenuto di aver già fatto passi verso une di non voler uno scontro con. "Si tratta di convincere tutti che gli attuali livelli di debito sono semplicemente troppo alti", ha sottolineato. Il ministro tedesco ha sostenuto inoltre che lanon è sola su queste posizioni. "Anche se altri sono più silenziosi non bisogna fraintenderlo come un segnale che non siano d'accordo con noi. Abbiamo tanti altri paesi dalla nostra parte", ha aggiunto.