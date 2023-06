Wall Street chiude una seduta moderatamente positiva

Dow Jones

(Teleborsa) -e sui livelli migliori della giornata, a dispetto delle incertezze che precedono la(la prossima) e di alcuni deludenti dati macro, come le, che sono aumentate più del previsto. Si teme undella Fed, alla luce delle recenti decisioni delle banche centrali australiana e canadese, che potrebbe essere fugato solo da dati macro molto negativi.A New York, l'indiceche sale dello 0,50% a 33.834 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.294 punti.Positivo il(+1,27%); con analoga direzione, in denaro l'(+0,85%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,56%),(+1,20%) e(+0,74%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,44%.del Dow Jones,(+2,91%),(+1,84%),(+1,73%) e(+1,68%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,02%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,99%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,83%.(+6,86%),(+4,95%),(+4,58%) e(+3,35%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,59%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,14%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,90%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4,9%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -451K barili)14:30: Prezzi export, mensile (preced. 0,2%)14:30: PhillyFed (preced. -10,4 punti).