WINDTRE, Basso: "Necessario preservare capacità del settore Telco di investire "

(Teleborsa) - "Il rapporto nasce dalla consapevolezza che ciascuno di noi operatori che fornisce l'accesso a internet si fa carico di una grande responsabilità: quella di aprire una finestra sul mondo. Nel mondo c'è qualcosa di straordinariamente bello ma ci sono anche delle aree oscure e noi ci preoccupiamo di capire qual è l'impatto delle innovazioni e delle evoluzioni sulla società italiana. Quest'anno, in particolare, il Rapporto si concentra sull'intelligenza artificiale, sul 5G, sul Metaverso. È un contributo che noi diamo per fare in modo che l'evoluzione della tecnologia sia coerente con l'aspirazione della nostra comunità a fare progressi". È quanto ha spiegatoa margine della presentazione, oggi a Roma, presso l'Associazione Civita, del"Le ragioni sono semplici, strutturali. Il mercato è disegnato male, si potrebbe dire che questo è un mercato privato dove ciascun operatore decide in autonomia i prezzi, questo è vero ma è anche vero che è un mercato fortemente regolato. In questo scenario anche le tendenze degli operatori a consolidarsi per adattarsi al mercato sono state frustrate dalle decisioni dei regolatori. È quindi importante che una politica industriale, consapevole di questa dimensione, e regolatori che puntino a garantire per il futuro servizi adeguati alle nuove sfide, creino le condizioni affinché il mercato assuma una forma diversa"."Non c'è ombra di dubbio. La capacità degli operatori di continuare a investire dipende dalla marginalità che realizzano con il proprio conto economico, banalmente dalla differenza tra ricavi e costi. Oggi i prezzi crollati fanno sì che i margini si stiano assottigliando sempre di più, si stiano avvicinando a zero e in queste condizioni non è più possibile continuare a investire come si è fatto. Ricordo che in questi ultimi anni il settore in Italia ha investito 7,5 miliardi all'anno, complessivamente quasi 40 miliardi in cinque anni. Si parla molto di intervento pubblico con il Pnrr, è un intervento molto gradito ma si tratta di un intervento che vale 6 miliardi in cinque anni contro i 40 messi dal privato. La capacità del settore di investire va preservata nell'interesse delle imprese e delle famiglie italiane".