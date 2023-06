Alkemy, terminata la prima tranche di buyback

Alkemy

Alkemy

(Teleborsa) -ha reso noto di aver, tra il 2 e il 6 giugno 2023, complessive, al prezzo medio di 11,9839 euro, per unpari a, in esecuzione della delibera assembleare del 27 aprile 2023.La Società ha comunicato inoltre di averil 6 giugno 2023 ladel summenzionato Piano di Buyback.Gli acquisti sono stati effettuati ad un prezzo ponderato pari a 11,9597 euro e per un controvalore complessivo di 119.597,46 euro, entro il limite di 125.000 euro di controvalore massimo stabilito per questa prima tranche. In quest'ambito, l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati è di 10.000 azioni (pari allo 0,18% circa del capitale sociale sottoscritto e versato).Nel frattempo, a Piazza Affari, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente, che si attesta a 11,92 euro.