Antin Infrastructure lancia OPA da 866 milioni di euro su Opdenergy

Antin Infrastructure Partners

Opdenergy

(Teleborsa) -, una delle principali società di private equity focalizzata sulle infrastrutture con oltre 30 miliardi di euro di masse gestite, ha annunciato oggi un'volontariaper l'acquisizione della totalità delle azioni di, sviluppatore e produttore indipendente di energia rinnovabile verticalmente integrato.Agli azionisti di Opdenergy verranno offerti 5,85 euro per azione in contanti, valutando la. Il prezzo rappresenta un premio del 46% sull'ultimo prezzo prima dell'annuncio, del 42% sul prezzo medio ponderato degli ultimi sei mesi e del 23% rispetto al prezzo dell'IPO.A seguito del positivo perfezionamento dell'operazione, l'offerente intendeOpdenergyAntin prevede di contribuire attivamente al continuo sviluppo e alla crescita di Opdenergy fornendo capitale e competenze per supportare l'ambizione dell'azienda di trasformarsi in, si legge in una nota.Opdenergy ha unsia geograficamente che in termini di fonte energetica. La società ha 904 MW in esercizio, 951 MW in costruzione e pre-costruzione (al 31 marzo 2023) e ha dimostrato un track record nello sviluppo di progetti di energia rinnovabile, principalmente inGli investimenti dei fondi Antin nel settore delle energie rinnovabili includonocon sede in Germania, acquisita nel 2022 e focalizzata principalmente sul solare fotovoltaico e su alcuni eolici onshore, e, una piattaforma di sviluppo leader negli Stati Uniti con oltre 170 progetti solari e di stoccaggio sviluppati.