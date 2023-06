Auto elettriche, cinese Nio taglia i prezzi

Nio

(Teleborsa) - Il produttore di veicoli elettrici (EV)ha fatto sapere che abbasserà i prezzi per tutti i suoi modelli e di voler porre fine alla sostituzione gratuita delle batterie per i nuovi acquirenti, citando la crescente pressione a causa delle perdite di utili e delle deboli vendite.Nio ridurrà i prezzi di 30.000 yuan (4.200 dollari) per tutti i modelli, compresi i veicoli sportivi ES6 ed ES8 rinnovati dal 12 giugno. Ciò equivale a sconti che vanno dal 6% al 9% sulle auto Nio."Gli aggiustamenti sono stati discussi internamente dopo aver ricevuto consigli e suggerimenti da alcuni utenti", ha detto, sull'app dei social media dell'azienda, riferendosi alle riduzioni di prezzo e alla nuova politica sullo scambio di batterie.