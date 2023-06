BNL BNP Paribas, UniCredit e SACE: finanziamento in pool da 55 milioni di euro per Aboca

BNL BNP Paribas

(Teleborsa) -accompagnano i piani di sviluppo sostenibile di, storica healthcare company italiana con sede in località Aboca, Sansepolcro (Arezzo) e stabilimenti in Umbria. Il pool di banche composto da BNL BNP Paribas, nel ruolo di banca agente, e UniCredit ha infatti finalizzato undache si articola in due linee: una chirografaria da 24 milioni di euro con rimborso a 5 anni e mezzo; e una tranche da 31 milioni di euro con rimborso a 6 anni assistita da Garanzia SupportItalia di SACE a sostegno degli investimenti e del capitale circolante, in relazione a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.è lo strumento straordinario del Gruppo SACE previsto dal Decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino, in particolar modo in relazione all’aumento dei costi produttivi ed energetici. I finanziamenti ESG linked sono caratterizzati dall'applicazione di un meccanismo che prevede la riduzione del tasso di interesse al raggiungimento di parametri ESG stabiliti contrattualmente.Nel dettaglio, una riduzione dell’intensità die il mantenimento dell’, certificato da una società esterna in grado di attestare il livello di qualità biologica dei terreni agricoli e di conservazione della biodiversità.Aboca, nata a Sansepolcro nel 1978, è unaattiva nel settore dell’automedicazione, leader nella produzione di dispositivi medici e integratori alimentari a base di sostanze naturali. La, guidata da un’avanzata piattaforma di ricerca scientifica multidisciplinare, è integrata verticalmente: Aboca coltiva su 1700 ettari, attraverso, tutti gli ingredienti utilizzati nel processo produttivo; dagli stabilimenti, che si estendono su un’area di 40mila mq, escono ogni anno circa 50milioni di prodotti, distribuiti in 26 Paesi. In tutta la filiera produttiva è escluso l’utilizzo di sostanze di sintesi chimica, e i prodotti Aboca sono 100% naturali e biodegradabili, rispettosi dell’uomo e dell’ambiente. L’azienda ha sancito il proprio impegno per il bene comune adottando lo statuto di Società Benefit, ed è certificata B Corp., Amministratore Delegato Aboca SpA Società Agricola: “Dobbiamo ringraziare BNL BNP Paribas, UniCredit e SACE: questo finanziamento ESG-Linked è un importante supporto al nostro percorso di crescita a fronte dell’impegnativo piano di sviluppo che ci attende nei prossimi anni e allo stesso tempo denota una significativa convergenza valoriale tra la nostra impresa e i partner. Aboca, infatti, dal 2018 ha scelto di diventare Società Benefit, un impegno statutario che ci spinge continuativamente a misurare il nostro impatto e a intraprendere azioni concrete al fine di generare valore per l’ambiente e la collettività. In particolare, siamo orgogliosi che per la prima volta sia stata presa in considerazione la tutela della biodiversità come kpi di sostenibilità: è un tema cruciale di cui tenere conto per l’evoluzione del sistema agricolo e rappresenta un elemento tangibile di ciò che significa ‘impresa rigenerativa’, ovvero un’impresa capace non solo di limitare l’impatto negativo, ma piuttosto di generare bene comune. L’incremento di biodiversità nelle nostre coltivazioni ne è un concreto esempio”., Direttore Territoriale Centro Nord BNL BNP Paribas: “Siamo particolarmente orgogliosi di aver finalizzato questa nuova operazione con Aboca, azienda che in passato abbiamo già accompagnato nello sviluppo di investimenti in sostenibilità. Oggi questo finanziamento segna un’evoluzione perché, per la prima volta, si individuano KPI legati alla biodiversità, in una logica di intervento sempre più qualificato, combinando l’economia e la finanza all’attenzione per l’ambiente, nel rispetto del territorio, delle persone e dell’ecosistema di riferimento. Il Positive Banking di BNL e di tutto il Gruppo BNP Paribas è la nostra strategia di azienda socialmente responsabile, sulla quale si fondano le azioni in campo economico e sociale., Regional Manager Centro Nord UniCredit: “Questa operazione dimostra il nostro forte impegno nell’essere banca di riferimento per lo sviluppo del territorio in cui operiamo. Lavoriamo, infatti, per supportare le aziende, dal microbusiness al Large Corporate, liberando il loro potenziale e favorendone la crescita. Siamo orgogliosi in quest’ottica di sostenere i piani di investimento di Aboca che si distingue per innovazione e attenzione alle tematiche ambientali e sociali, in un percorso volto a migliorare ancora di più la sostenibilità del proprio business”.Regional Director Centro di SACE ha sottolineato: “Siamo orgogliosi di continuare a essere un solido partner della crescita di Aboca, una realtà radicata nel territorio con una forte vocazione all’export, che incarna i valori della sostenibilità e dell’innovazione. Questa operazione conferma il nostro impegno al fianco delle aziende italiane, anche nei momenti di emergenza, in linea con il nostro piano industriale INSIEME2025”.