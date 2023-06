Borse europee toniche. Focus su banche centrali

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Prysmian

Stellantis

BPER

Italgas

Telecom Italia

Banca MPS

ENI

A2A

MFE A

MFE B

Reply

Tinexta

Safilo

Danieli

Pharmanutra

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, dove si registra lo scatto in avanti delle azioni MFE con il diffondersi delle notizie sulla morte del fondatore Silvio Berlusconi L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali che si riuniranno questa settimana: Fed, BCE e BoJ sui tassi di interesse.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.964,4 dollari l'oncia. In calo il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 68,82 dollari per barile, con un ribasso dell'1,93%, con il downgrade deciso da Goldman Sachs Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +163 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,02%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,96%,è stabile, riportando un moderato +0,2%; ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,72%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,85%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,85% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 29.531 punti.di Milano, troviamo(+3,08%),(+1,85%),(+1,84%) e(+1,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,12%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,06%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,74%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%.di Milano,(+7,76%),(+4,72%),(+2,79%) e(+1,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,79%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%.