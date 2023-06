Catalent taglia ancora la guidance dopo trimestrale in perdita

Catalent

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nella produzione e confezionamento prodotti farmaceutici, ha registratodi 1,04 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 31 marzo 2023), in calo del 19% rispetto allo stesso periodo di un anno fa (-17% in valuta costante).Laè stata di 227 milioni di euro, o -1,26 dollari, rispetto all'utile netto di 141 milioni di euro, o 0,78 euro per azione. La perdita netta comprende unadell'avviamento di 210 milioni di dollari, che include l'effetto di un aggiustamento fiscale differito di 42 milioni di dollari. La perdita per azione adjusted è stata di 0,09 dollari.Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, una perdita per azione adjusted di 0,03 dollari su ricavi per 953 milioni di dollari."Continuiamo a fare progressi nell'affrontare le nostre sfide operative precedentemente annunciate, completando al contempo i nostri investimenti strategici in aree ad alta domanda e crescita ed eseguendo una livello aziendale", ha affermato ilCatalentricavi per l'nell'intervallo da 4,23 miliardi a 4,33 miliardi (da 4,25-4,35 miliardi) e un utile netto adjusted nel range da 169 a 210 milioni di dollari (da 187-228 milioni). Si tratta delladella guidance in poche settimane