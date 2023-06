Estrima, Matteo Maestri nominato CEO. Confermati target piano al 2027

Estrima

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, ha nominato, all’unanimità, Matteo Maestri, attuale Presidente e socio fondatore della società, CEO di gruppo., come CEO a Ludovico Maggiore e assume pro-tempore le responsabilità dell'uscente CFO, Cristina Ceccato, coadiuvato in questo ruolo, da Stefania Zuccato - Head of Administration, Andrea Crovato - Head of Finance e Barbara De Paoli - Head of Control.Ludovico Maggiore rimane nel Consiglio di Amministrazione, assumendo l’incarico di Investor Relator e l’incarico di proseguire nello sviluppo delle aree di business dedicate al renting e allo sharing di Birò. Ludovico Maggiore continuerà anche a presidiare insieme agli altri due soci-amministratori (Matteo Maestri ed Ermes Fornasier) la strategia di sviluppo della Società e del Gruppo.Matteo Maestri ha fondato Estrima nel 2008, come spin-off di Brieda, di proprietà della famiglia Maestri, attiva da oltre 50 anni nella produzione di cabine di sicurezza per veicoli agricoli ed industriali, portandola fino alla quotazione in borsa avvenuta nel dicembre 2021 sul mercato Euronext Growth Milan e allo sviluppo a livello internazionale, facendo conoscere Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, in tutta Europa.La nomina di Matteo Maestri - si legge in una nota - si inserisce nel percorso di sviluppo di Estrima per i prossimi anni, così come formalmente previsto nel piano industriale fino al 2027 che prevede una crescita dei ricavi fino ad € 94 milioni, un Ebitda pari a circa il 12% e un risultato netto di circa 7 milioni di euro.