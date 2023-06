Homizy approva semestrale al 31 marzo: acquistato immobile di via Tucidide

Homizy

(Teleborsa) -, società controllata dae attiva nel settore del Build-to-Rent, ha chiuso laal 31 marzo 2023 con unconsolidato è pari a 13,9 milioni di euro (345 migliaia al 31 marzo 2022), con unnegativo per 29,7 migliaia (negativo per 346 migliaia al 31 marzo 2022) e unadi spettanza per 55,6 migliaia (negativo per 259 migliaia al 31 marzo 2022).Il Valore della Produzione è costituito principalmente dall'e dall'incremento delle immobilizzazioni dovuto all'avanzamento dei lavori sui due immobili attualmente in sviluppo (via Tucidide e via Bistolfi), mentre l'EBT è influenzato negativamente, per 156 migliaia, dall'principalmente dei costi per la quotazione su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale."Durante il semestre abbiamoper lo sviluppo del business e la realizzazione dei primi progetti, con l'avvio dei lavori preparatori e di bonifica sulle aree e nella definizione della piattaforma tecnologica che distinguerà il prodotto Homizy sul mercato - ha commentato l'- Milano continua ad offrire enormi opportunità per il nostro modello, con un'offerta sempre molto scarsa rispetto a una domanda in costante crescita, soprattutto da parte dei giovani, a cui Homizy, con la formula del co-living, è in grado di rispondere in modo innovativo, secondo le esigenze di questa categoria di utenti".L'è pari a 5,7 milioni di euro per (negativo per 7,3 milioni al 30 settembre 2022) effetto degli investimenti effettuati nel periodo tra i quali l'acquisto dell’immobile di Via Tucidide per 12,5 milioni di euro.