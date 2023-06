L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie positiva iniziata martedì scorso (+1,05%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE MIB

Stmicroelectronics

listino milanese

Reply

Wiit

Sesa

small-cap

(Teleborsa) - Andamento tonico per l', grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 158.683,44, con un incremento di 1.669,91 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 912,86, dopo aver avviato la seduta a 901,96.Tra i titoli del, bene, con un rialzo del 3,06%.Tra le medie imprese quotate sul, protagonista, tra i titoli , che chiude la seduta con un rialzo del 5,39%.Seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,94%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,76%.Tra ledi Milano,