Mercati attenti alle banche centrali. A Milano scatta MFE su notizia morte Berlusconi

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dove si registra lo scatto in avanti delle azioni MFE con il diffondersi delle notizie sulla morte del fondatore Silvio Berlusconi L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali che si riuniranno questa settimana: Fed, BCE e BoJ sui tassi di interesse.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,078. L'è sostanzialmente stabile su 1.964,8 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,96%), che ha toccato 68,8 dollari per barile, con il downgrade deciso da Goldman Sachs Si riduce di poco lo, che si porta a +162 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,97%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,65%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, eavanza dello 0,67%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 27.334 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.475 punti.di Piazza Affari, tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,19%.In luce, con un ampio progresso dell'1,79%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,69%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,64%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,44%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,32%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,86%.Tentenna, che cede lo 0,58%.Tra i(+6,81%),(+4,14%),(+4,12%) e(+3,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,21%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,14%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,71%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,31%.