Mercato americano positivo, focus su inflazione e Fed

(Teleborsa) -, con ilche sta mettendo a segno un +0,33%, proseguendo la serie di cinque rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.318 punti. Positivo il(+0,94%); sulla stessa linea, poco sopra la parità l'(+0,47%). La speranza degli investitori è che lanella riunione di mercoledì.La giornata odierna è priva di dati macroeconomici in calendario, ma. Il focus sarà sulla riunione del FOMC di mercoledì, che dovrebbe concludersi con tassi fermi e segnali che il picco potrebbe non essere ancora stato raggiunto. Sul fronte dei dati, la lettura più importante è quella dell'inflazione di maggio, che sarà diffusa domani.Tra i, sale, dopo che il CEO Francis deSouza si è dimesso in una vittoria per l'investitore attivista Carl Icahn, e affonda, che ha siglato un accordo per l'acquisizione di Adenza da Thoma Bravo per 10,5 miliardi di dollari in contanti e azioni ordinarie.Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,25%),(+1,15%) e(+0,41%). Il settore, con il suo -1,23%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,77%),(+1,55%),(+1,37%) e(+1,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,46%. Deludente, che perde l'1,31%. Fiacca, che mostra un decremento dell'1,07%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,53%.(+4,96%),(+4,90%),(+4,77%) e(+4,32%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,06%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,24%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,04%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,1%; preced. 4,9%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,5%; preced. 2,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -451K barili).