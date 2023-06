Migranti, missione Ue in Tunisia porta a casa un primo accordo

(Teleborsa) - Un accordo preliminare ed una soluzione ancora tutta in salita sul capitolo. La, capitanata da, in rappresentanza dell'UE, ha accontentato tutti e soddisfatto pochi, a partire dall'UE che chiede alla Tunisia uno sforzo maggiore sul fronte dei diritti ed un accordo parallelo con l'FMI per l'erogazione di una seconda tranche più consistente di aiuti. Dal canto suo il Presidente tunisinoIl vertice al Palazzo Presidenziale di Cartagine fra la delegazione europea ed il Presidente Saied è durato circa due ore ed ha affrontato temi piuttosto delicati come lae la difficile, che in cambio del sostegno finanziario chiede delle garanzie. Obiettivo dichiarato dell'UE er atornare da Cartagine con un accordo in tasca, in vista del prossimo consiglio europeo."Dal 2011 l'Unione Europea ha sostenuto il transito della Tunisia verso la la democrazia, una strada a volte lunga e difficile, ma queste difficoltà possono essere superate nel nostri comune interesse, sullo sfondo delle incertezze di natura globale", ha affermato von der Leyen in conferenza stampa, aggiungendo cheLa Presidente dell'UE ha spigato che il pacchetto condiviso con il Presidente Saied halodella Tunisia,, il capitolo, l'impegno della Tunisia contro lee l'ammissione della Tunisia a partecipare al programmaUnae riconosce un sostegno finanziario immediato dell'UE al bilancio tunisino died ulteriori risorse pernel caso in cui la Tunisia giunga alla sigla di un. Una strada in salita quest'ultima, visto che Saied ha sollecitato il Fondo monetario ad evitare "diktat", affermando che gli 1,9 miliardi di aiuti "non porteranno benefici" alla Tunisia.non sono solo finanziari. Anche perle posizioni sono ancora divergenti: se sulla chiusura delle frontiere a Sud del Paese nordafricano non c'è stato nulla da obiettare, il capitolo rimpatri vede la Tunisia ferma sulla sua posizione die non anche dei migranti subsahariani. "L'idea, che alcuni sostengono segretamente, che il Paese ospiti centri per i migranti in cambio di somme di danaro è disumana e inaccettabile", ha ribadito Saied.