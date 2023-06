Novartis compra la statunitense Chinook per 3,5 miliardi dollari

Novartis

(Teleborsa) - Il gruppo farmaceuticoha raggiunto un accordo volto ad acquisire la società biofarmaceuticaper un massimo di 3,5 miliardi di dollari.Secondo l'intesa,, la società svizzera fonderà Chinook Therapeutics con una filiale di Novartis di nuova costituzione.Secondo i termini dell'accordo di fusione, i possessori di azioni ordinarie Chinook riceveranno 3,2 miliardi di dollari in contanti (40 dollari per azione) più un diritto di valore contingente fino a 300 milioni di dollari (4 dollari per azione).Novartis prevede di chiudere la transazione nella seconda metà del 2023, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.