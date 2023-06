Philogen prosegue l'acquisto di azioni proprie

Philogen

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 5 al 9 giugno 2023 inclusi, complessivamente, pari allo 0,0156% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 15,5134 euro per azione, per undiDall’inizio del programma, Philogen ha acquistato 13.898 azioni ordinarie (pari allo 0,0342% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 213.669,84 euro.Al 9 giugno, il Gruppo ha in portafoglio complessivamente 241.668 azioni ordinarie (pari allo 0,5951% del capitale sociale).A Milano, oggi, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,52%.