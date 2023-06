Piquadro chiude bilancio al 31 marzo 2023 con utile di 6,5 milioni di euro

Piquadro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha chiuso ilcon unpari a 175,6 milioni di euro, in incremento del 17,5% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente. I ricavi del marchio Piquadro sono stati pari a 76,2 milioni di euro (+18,7%), quelli di The Bridge a 31 milioni di euro (+23,4%) e quelli di Maison Lancel a 68,3 milioni di euro (+13,7%).L'si è assestato a 27,7 milioni di euro, in crescita di 2,4 milioni rispetto ai 25,3 milioni al 31 marzo 2022; l'è stato di 15,4 milioni di euro (+27,4%). L'è stato di 6,5 milioni di euro, in crescita di oltre il 46% rispetto ai 4,4 milioni di euro registrati al 31 marzo 2022.La, positiva e pari a circa 22,8 milioni di euro, si confronta con il dato positivo di 20,2 milioni di euro della posizione finanziaria netta adjusted registrata al 31 marzo 2022."L'esercizio 2022/2023 ha registrato crescite importanti e in linea con le nostre aspettative sia in termini di fatturato che di redditività commenta l'- La buona generazione di cassa ha fatto migliorare la nostra posizione finanziaria netta che a livello adjusted si attesta a oltre 22 milioni di euro positiva. Le prospettive, pur in un quadro di instabilità, al momento rimangono positive".Il CdA proporrà alla prossima assemblea la distribuzione di undi 5 milioni di euro a pagamento di importo unitario da definirsi sulla base delle azioni in circolazione tenuto conto delle azioni proprie. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 2 agosto 2023 (record date il giorno 1° agosto 2023 mediante stacco della cedola n. 14 in data 31 luglio 2023).