PNRR, Bonomi: serve operazione verità, indicare cosa possiamo veramente realizzare

(Teleborsa) - Il presidente di Confindustria,, ha dichiarato che sul"oggi bisogna fare una grandecon il Paese: dire cosa possiamo veramente realizzare, cosa ci aspettiamo da questi progetti come contributo alla crescita del Paese. E quello che non siamo in grado di realizzare dobbiamo dire, con molta franchezza, che non ci interessa".Intervenendo ad Agorà, su Rai Tre, il presidente diha sottolineato che "questi mesi hanno confermato che l'cerca di fare il possibile per reggere il Paese, ma se non c'è attenzione all'industria e stimolo agli, inevitabilmente l'economia tenderà a rallentare e, purtroppo, i dati ci stanno confermando questa traiettoria". "È il quarto mese di fila – ha aggiunto Bonomi – che lasta rallentando".