Pubblicità, Nielsen: investimenti ad aprile ancora in crescita (+1,4%)

(Teleborsa) - Gliin Italia hanno chiuso ad aprile a +1,4%, portando ladel quadrimestre a +2,5%. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (Ott), l'andamento nel quadrimestre 2023 si attesta a +2,4%."L'advertising in Italia chiude in positivo il primo quadrimestre. Segnale confortante che si ritrova anche nella stima del Pil italiano del primo quarter che e' stata rivista al rialzo alla fine di Maggio attestandosi a un variazione congiunturale di +0,6%", ha dichiarato, Emea Measurement Leader. "Anche ad aprile si conferma la crescita dell'advertising rilevata nel primo trimestre 2023 e l'anno in corso si conferma non distante dal valore del 2019", ha aggiunto.Per quel che riguarda i singoli mezzi, laè flat +0,3% ad aprile e in crescita del 1.1% nel quadrimestre. Iad aprile sono in calo del 8,3% (quadrimestre -1,4%), mentre icrescono del 21,9% (quadrimestre 6,8%). In calo anche laad aprile -8,8% (quadrimestre +3,7%). Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell'intero universo delnel primo quadrimestre 2023 chiude con un +3.1% (+2,2% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet).Segno positivo anche per l'(Transit e Outdoor) e lache nel quadrimestre crescono rispettivamente del 24,9% e 104,8%. In negativo il-10%, mentre è in crescita il mezzo+40,8%.Sono 10 iin crescita nel mese di aprile. Il contributo maggiore è portato da(+24,8%),(+28%) e(+34.9%). In calo invece ad aprile gli investimenti di(-9.3%),(-29,2%) e(-35,1%).Relativamente aicon una maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gennaio/aprile 2023, l’andamento positivo di(+25,9%),(+66,5%) e(+61,2%).