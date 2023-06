Sicily by Car, Valeriano Salciccia (Salcef) individuato come amministratore indipendente

Industrial Stars of Italy 4

Salcef

(Teleborsa) - La SPAC, quotata su Euronext Growth Milan, e Sicily by Car, azienda attiva nel settore dell'autonoleggio, hanno annunciato cheè statodi Sicily by Car. Salciccia è amministratore delegato di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie.L'efficacia della nomina - che sarà sottoposta all'assemblea di Sicily By Car convocata per il 20 giugno 2023 - èin Borsa di Sicily by Car, con la Business Combination che si dovrebbe perfezionare entro luglio 2023.Il CdA di Sicily by Car post Business Combination comprenderà un, tra cui un amministratore indipendente e Giovanni Cavallini come consigliere non esecutivo in rappresentanza dei promotori.