STM e HPE avviano collaborazione su auto elettrica

STMicroelectronics

(Teleborsa) -, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell’elettronica, e, realtà flessibile, agile e innovativa che fornisce soluzioni e prodotti ingegneristici per i settori automotive, motorsport e off-highway, sono impegnate congiuntamente nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative per l’elettrificazione dei veicoli, con particolare attenzione ai sistemi per inverter di trazione.Le due aziende - si legge in una nota congiunta - stanno istituendo un joint lab di ricerca e sviluppo a Modena, polo globale dell’industriamotoristica italiana, dove gli ingegneri delle due società potranno sviluppare le conoscenze più recenti a livello scientifico, ingegneristico, industriale e di mercato.Le attività del laboratorio si concentreranno sulla creazione di un proof-of-concept per sistemi destinati a propulsori elettrici avanzati di veicoli di nuova generazione. Questi sistemi co-sviluppati incorporeranno algoritmi e sistemi di controllo basati sull’intelligenza artificiale (IA) per supportare la manutenzione predittiva dei veicoli elettrici, la potenza digitale e il controllo di trazione.Un’importante area di attività prevede la ricerca e la mappatura di enormi quantità di dati sui parametri di motori elettrici avanzati e la loro elaborazione mediante algoritmi di IA. Gli esperti delle due aziende saranno inoltre impegnati in progetti relativi all’ambiente digitale all’interno del veicolo.attraverso tecnologie all’avanguardia come la prossima generazione dei nostri microcontrollori Stellar-E, studiati appositamente per l’elettrificazione dei veicoli, e le nostre soluzioni di gestione dell’energia in silicio e in carburo di silicio", ha dichiarato, ha aggiunto: "Siamo estremamente soddisfatti della collaborazione con ST e del laboratorio congiunto che stiamo realizzando – sia per il tipo di attività che svolgeremo in questo spazio, sia per le nuove prospettive di business che nasceranno da questa collaborazione.".