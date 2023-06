Tokyo positiva. Giù le piazze cinesi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -mostra un timido guadagno, mentre si muovono in calo le principali piazze cinesi. I Mercati sono in attesa delle indicazioni in tema di politica monetaria della Federal Reserve americana e della BCE, che arriveranno questa settimana sui tassi di interesse.L'indice giapponesemette a segno un +0,5%; sulla stessa linea, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Sui livelli della vigilia(+0,1%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,49%.Consolida i livelli della vigilia(+0,18%). Chiusa per festività la Borsa di Sydney.Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,09%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata dell'11 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,17%.Il rendimento per l'è pari 0,43%, mentre il rendimento deltratta 2,69%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,3%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.331,9 Mld ¥; preced. -432,4 Mld ¥)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 3%; preced. -3,9%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 13,9%; preced. 18,4%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,2%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,1%; preced. 5,6%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. -1,7%).