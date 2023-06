Ambiente, Corte dei conti: "Per sicurezza sistema idrico Gran Sasso collaborazione è essenziale"

(Teleborsa) - Sono necessarie iniziative coordinate e raccordi costanti fra tutti i soggetti coinvolti nella progettazione, nella realizzazione e nel monitoraggio degli interventi finalizzati al contrasto del grave rischio idrogeologico del sistema idrico del Gran Sasso. È quanto evidenzia lanell'analisi condotta sull'attività svolta dalla struttura commissariale istituita per laNella Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha rimarcato l'importanza della collaborazione, anche attraverso l'indirizzo e il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, di tutte le amministrazioni interessate, sia per far fronte alle problematicità esistenti, sia per il raggiungimento degli obiettivi secondo i tempi fissati nel cronoprogramma.Tra levi sono soprattutto le maggiori spese previste per la complessiva realizzazione dell'opera (180 milioni di euro) rispetto ai 120 attualmente disponibili, con la conseguente necessità, segnalata anche dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un'apposita iniziativa legislativa in materia.Di particolare rilevanza sono, inoltre, i possibiliin caso di dissequestro delle condotte idriche attualmente oggetto di provvedimento cautelare su iniziativa della Procura della Repubblica di Teramo.La Corte ha, infine, ribadito ilanche in virtù del fatto che il completamento dell'opera, previsto in fase istruttoria entro il 2025, è stato rinviato al primo semestre 2029.