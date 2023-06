BFF si aggiudica bando ENPACL per servizi di reporting

BFF Bank

(Teleborsa) -, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan,, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro.L'accordo, della durata di tre anni, prevede il- finalizzato a monitorare l'andamento del portafoglio dell'Ente - e ildelle segnalazioni statistiche e di vigilanza previste dalla normativa."Siamo felici di esserci aggiudicati il Bando di ENPACL, che ci permette die di consolidare ulteriormente la posizione strategica di BFF quale operatore di riferimento per le Casse di Previdenza anche in questi servizi specialistici", ha commentato, Direttore Banca Depositaria in BFF Bank.