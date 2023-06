Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

Interpump

Stellantis

Tenaris

Azimut

BPER

Snam

Hera

MFE A

MFE B

Reply

Datalogic

Zignago Vetro

Bff Bank

IREN

Salcef Group

(Teleborsa) -, che non si allinea all'. Il sentiment è moderatamente positivo dopo la seduta positiva dell'Asia nella notte e il rally di Wall Street di ieri, con gli investitori focalizzati sui dati sull'inflazione statunitense di oggi e la conseguente decisione della Fed sui tassi domani.Sul, non sono arrivate grandi sorprese in mattinata. I prezzi al consumo nazionali spagnoli sono cresciuti del 3,2% nei 12 mesi fino a maggio, mentre quelli tedeschi del 6,1%. Diminuisce il tasso di disoccupazione nel Regno Unito, che si attesta al 3,8% ad aprile.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,40%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,33%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,8%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +161 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con ilpari al 3,98%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,33%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,19%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,48%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.451 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 29.603 punti. Sulla parità il(+0,2%); guadagni frazionali per il(+0,36%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,77%),(+1,76%),(+1,44%) e(+1,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,86%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,72%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.del FTSE MidCap,(+5,49%, ancora in rialzo dopo la morte del fondatore Silvio Berlusconi),(+3,83%),(+2,01%) e(+1,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,99% (soffrendo il downgrade di Berenberg a Hold). Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,87% (nonostante l'aggiudicazione di un bando ENPACL per servizi di reporting). Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,49%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,27%.