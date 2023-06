DiaSorin lancia un nuovo test immunodiagnostico

DiaSorin

(Teleborsa) -lancia un nuovo test immunodiagnostico LIAISON B·R·A·H·M·S MR-proADMin tutti i paesi che accettano la marcatura CE. Il test consente di migliorare la gestione dei pazienti contribuendo alla valutazione del grado di severità di diverse patologie e del rischio associato.Il MR-proADM - spiega una nota - è unsistemiche e infiammazioni che, come ampiamente evidenziato in letteratura e avvalorato da diverse evidenze cliniche, permette di stratificare il rischio clinico, supportando lo specialista nelle decisioni relative al corretto livello di intensità di cura, massimizzando così sicurezza e appropriatezza degli interventi per il paziente.Il test LIAISON B·R·A·H·M·S MR-proADM si aggiunge alla valutazione clinica e ad altri risultati di laboratorio per fornire un supporto nella gestione di condizioni severe quali sepsi e shock settico, infezioni del tratto respiratorio inferiore, malattie renali e infezioni del tratto urinario.Il ritardo nel trattamento deicon un sospetto di infezione può portare ad un aumento della durata della degenza, all’aggravarsi della patologia e ad un maggior rischio di mortalità soprattutto nei casi di sepsi. È, quindi, cruciale diagnosticare prontamente il livello di severità della patologia per definire il percorso terapeutico più appropriato in triage e migliorare la gestione complessiva del paziente.Il LIAISON B·R·A·H·M·S MR-proADM utilizzabile sugli, risulterà di grande utilità nel pronto soccorso e nei reparti di terapia intensiva. Il test, infatti, è in grado di supportare il processo di valutazione dell’urgenza e quindi della necessità di ricovero ospedaliero già in primo soccorso. Nei casi che saranno ritenuti meno severi, il test contribuirà alla riduzione dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva, con un’evidente ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse."Siamo orgogliosi di annunciare il lancio del test LIAISON B·R·A·H·M·S MR-proADM sviluppato in partnership con Thermo Fisher Scientific, che conferma nuovamente la nostra capacità di offrire test innovativi specialistici ad elevato valore clinico" - ha commentato. "Siamo certi chesempre più efficaci e nell’ottimizzazione delle risorse ospedaliere".