Emilia-Romagna, le cooperative resistono e chiedono certezze su ricostruzione

(Teleborsa) - Dopo le violenteche hanno colpito lae la, le aziende affiliate aincontrano il territorio e le istituzioni, pere mettere in luce le storie di solidarietà e la capacità delle cooperative di resistere alla catastrofe. Questi ni temi al centro dell’eventoche Legacoop Romagna, Legacoop Emilia-Romagna e Legacoop nazionale organizzano mercoledì 14 giugno al Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Al centrodegli attori della vicenda, introdotte da brevi video raffiguranti le condizioni in cui le cooperative hanno operato in quei giorni."Le alluvioni che hanno devastato vaste aree della Romagna hanno provocato: nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, circa 140 imprese registrano danni superiori a 50 milioni di euro, ma molti altri, diretti ed indiretti, sarà possibile valutarli solo nei prossimi mesi", sottolinea il Presidente di Legacoop nazionale,"Nonostante le difficoltà, lecon resilienza e solidarietà - prosegue Gamberini - fornendo mezzi, volontari e risorse sin dalla prima ondata di inondazioni, compiendo scelte importanti a favore della collettività. Adesso è, per avviare una ricostruzione che dovrà essere completata in tempi non troppo lunghi, certo non i 9 anni indicati dal ministro Musumeci, se non si vuole impedire una piena ripresa di un sistema produttivo essenziale per l’economia italiana".Per il Presidente di Legacoop "servenecessarie" alla ricostruzione, che dovranno essere sicuramenteadottato dal Governo,. Nle frattempo, in attesa dei ristori, si propone di "rendere effettiva lapresentate alle banche dalle imprese colpite dall’alluvione" e la lanella persona del Presidente della Regione Emilia-Romagna.L'incontro sarà aperto dal saluto istituzionale della Sindaca. Seguirà l'intervento del presidente di Legacoop Romagna, che illustrerà le iniziative messe in campo dal movimento cooperativo per sostenere le imprese colpite dall'alluvione e esprimere solidarietà concreta al territorio.