ErreDue, perfezionato acquisto nuova sede Gigafactory

ErreDue

(Teleborsa) -, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno), ha perfezionato l’acquisto della nuova sede che vedrà sorgere nel sito ubicato a Livorno, una Gigafactory nella quale verrà ricollocata parte della linea di produzione di ErreDue.L’operazione di acquisto si inserisce nella strategia di crescita nazionale e internazionale, già dichiarata dalla società in fase di IPO, che si propone di passare dall’attuale capacità di 8 MW a una capacità di almeno 60 MW annui per rispondere alle esigenze dei mercati power-to-gas, mobilità sostenibile a fuel cell e del combustibile sintetico.La Giga Factory sorgerà suaccanto all’attuale sede dell’azienda, in precedenza sede delle rotative della rinomata testata giornalistica locale Il Tirreno.L’obiettivo della società è quello di razionalizzare tutte le attività, creando un nuovo polo produttivo in grado di soddisfare la crescente domanda di forniture e impianti su larga scala, aumentando le risorse di ricerca e sviluppo e rafforzando i team di progettazione e di assistenza.Ildel capannone, dove sorgerà il nuovo sito produttivo, è pari a 2,8 milioni di euro e sarà finanziato con un mutuo della durata di 8 anni stipulato con Banca BPM a tasso variabile euribor a tre mesi con uno spread di 0,75.