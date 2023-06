Eventi e scadenze del 13 giugno 2023

Domenica 11/06/2023

Lunedì 12/06/2023

Martedì 13/06/2023

(Teleborsa) -- Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, si recherà in missione ufficiale negli Stati Uniti. Incontrerà il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, la Direttrice Generale del FMI, Kristalina Georgieva, la Rappresentante per il Commercio USA, Katherine Tai. Incontrerà, al Congresso, lo Speaker della Camera dei Rappresentanti, Kevin McCarthy, il Presidente della Commissione Esteri della Camera dei Rappresentanti, Michael McCaul e del Senato, Bob Menendez- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- I ministri discuteranno di Lavoratori delle piattaforme digitali, Semestre europeo, Organismi per la parità, Salute e sicurezza sul lavoro: valori limite per il piombo, Resistenza antimicrobica, Agenzia europea per i medicinali (EMA) e Rafforzamento dell'ecosistema farmaceutico- Il Congresso Nazionale, organizzato da FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), si svolge a Roma, Ergife Palace Hotel. "Il nostro destino nelle nostre mani" è il titolo scelto per l'evento. Tra gli interventi, i CEO di Intesa Sanpaolo, Bper, Mps, BancoBpm, Bnl Bnp Paribas, Crédit Agricole Italia e Unicredit, il DG di Iccrea Banca, il Segretario generale FABI e i presidenti di Unipol group e Abi- Quirinale - Visita di Stato del Presidente della Repubblica dell'Iraq, Abdul Latif Rashid- L'evento riunirà tre conferenze internazionali di città: il 14° Metropolis World Congress, la Eurocities Annual Conference e il sesto OECD Champion Mayors Summit for Inclusive Growth Initiative. Parteciperanno 300 città in tutto il mondo e più di 1.000 politici, esperti e rappresentanti della società civile- Inizia la riunione di politica monetaria- Incontri non-stop tra società quotate, investitori istituzionali e partner. All'evento, organizzato da Banca Profilo, ci saranno circa 50 investitori, oltre 200 meeting One-to-Ones e One-to-Fews e 20 società quotate. Si svolgerà a Ginevra presso il Fairmont Grand Hotel- L'Institute of International Finance, Payments Association e Emerging Payments Association Asiaorganizzano il Global Payments Forum per esaminare i progressi verso gli obiettivi della Roadmap del G20 per il potenziamento dei pagamenti transfrontalieri. Evento online- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa al Forum annuale - Dialoghi Italo-Francesi per l'Europa- Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea; Turismo internazionale dell'Italia- Argentina - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontra, a Buenos Aires, il Presidente argentino, Alberto Fernández. Pronuncia un discorso inaugurale al Forum Economico UE-Argentina- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Il Mastercard Innovation Forum 2023 - Step into the next economy, si svolgerà a Milano. Nei due giorni di evento ci sarà una conferenza stampa virtuale, in cui interverrà Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard e una visita guidata alla Demo Area- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema10:00 -- Webinar di AICE "L'intelligenza artificiale per l'export: produttività, comunicazione e marketing digitale per le imprese italiane"10:00 -- Il mercato del lavoro - I trimestre 202310:00 -- "Italia e Francia: insieme per affrontare le grandi sfide europee". La 6a edizione dell'evento annuale dei Dialoghi italo-francesi per l'Europa, organizzato dall'Università Luiss Guido Carli e Science Po in collaborazione con The European House Ambrosetti, si svolgerà a Roma presso lo spazio The Dome della Luiss. Tra gli interventi, i CEO di Terna e Edison, i Presidenti di Leonardo e ADR, il Commissario Europeo Gentiloni, il Ministri Pichetto Fratin e il ministro francese Le Maire10:00 -- BCG presenterà uno studio sulle aspettative dei lavoratori riguardo all'AI e ai suoi cambiamenti, basato su un sondaggio di oltre 12.500 persone in 18 paesi, tra cui l'Italia. Lo studio, che confronta i risultati con quelli del 2018, sarà presentato e discusso da Enzo Barba e Francesco Palmieri Lupia di BCG X, tech company di BCG, a Milano11:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia dell'Abruzzo", del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Provincia autonoma di Bolzano" e del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Provincia autonoma di Trento"11:00 -- L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali presenta la Relazione annuale con il bilancio dell'attività 2022 e le prospettive future, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari. Saluto introduttivo del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Illustra la Relazione il Garante Pasquale Stanzione. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e delle associazioni dei consumatori11:00 -- Esportazioni delle regioni italiane - Gen.- Mar. 202311:00 -- La 100ª Assemblea nazionale della Federazione manager del terziario "I manager per l'Italia - Il nostro impegno e l'agire della politica", si tiene a Roma, alla presenza di esponenti di spicco del governo, della politica, delle istituzioni e di oltre 1.000 manager12:00 -- Takeda annuncia il nuovo piano di investimenti finalizzato ad aumentare la disponibilità di farmaci salvavita e a sostenere l'innovazione dell'impianto produttivo. Presenti il sottosegretario di Stato Marcello Gemmato, l'on. Paolo Trancassini, il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, il Sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli, il Presidente di Unindustria Rieti Alessandro Di Venanzio e il management aziendale12:00 -- L'evento di Federbeton Confindustria, associazione che riunisce le aziende produttrici di cemento e calcestruzzo, si svolge presso la Camera dei Deputati. Parteciperanno un pool di personalità dal mondo istituzionale e industriale12:00 -- Presentazione del rapporto annuale sul 2022 "L'economia della Puglia"12:00 -- L'Istat presenta in una conferenza stampa presso la sede, un'analisi sui processi di convergenza tra le regioni degli Stati membri dell'Ue, nell'ambito della politica di coesione, basata sull'andamento del PIL pro capite a parità di potere di acquisto14:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio, l'Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Jia Guide16:00 -- L'evento "Materia Viva. Le sfide del Critical Raw Materials Act per un futuro sostenibile", organizzato da Erion, si svolge a Roma. Nel corso del convegno verranno presentati i risultati della ricerca "Le opportunità per la filiera dei RAEE all'interno del Critical Raw Materials Act", commissionata a The European House - Ambrosetti da Erion16:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra a Montecitorio, l'Ambasciatore del Principato di Monaco in Italia, Anne Marie Eastwood17:00 -- Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa per discutere sulla situazione internazionale, con focus sulla guerra in Ucraina e sulle altre aree di crisi e delle implicazioni per l'Italia; sulla gestione dei flussi migratori attuali e futuri, ed esaminare, inoltre, lo stato delle Forze armate e il processo di riforma e ammodernamento della difesa, considerando anche gli investimenti e la politica industriale nel settore