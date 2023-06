Fiera Milano, Massimo De Tullio è il nuovo CFO al posto di Andrea Maldi

Fiera Milano

(Teleborsa) -ed il Dottor Andrea Maldi, Chief Financial Officer e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari hanno condiviso l’opportunità di procedere alla risoluzione del rapporto lavorativo in essere. A seguito dell’accordo raggiunto, Maldi ha altresì rassegnato le proprie dimissioni con immediata efficacia.Fiera Milano rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una revisione del modello organizzativo di vertice, con la finalità di accelerare ulteriormente l’execution degli obiettivi di crescita della Società, istituendo ai sensi di Statuto ilNella medesima seduta, il CdA ha altresì nominato Massimo De Tullio Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Foresti, in qualità di Vice Direttore Generale, riporterà direttamente a Francesco Conci, Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società, e sarà chiamato a coordinare ed ottimizzare l’attività.Foresti non detiene alla data odierna azioni della Società., già Group Planning & Control Director di Fiera Milano dal 2018, ha assunto il ruolo die di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.De Tullio non detiene alla data odierna azioni della Società.