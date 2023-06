Franchi Umberto Marmi partner del nuovo corso di architettura di YACademy

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -, attraverso la FUM Academy dedicata alla formazione in un settore molto specializzato come quello dell'estrazione del marmo, si propone come, il primo istituto post-laurea dedicato all’architettura e al design, in programma da settembre a novembre 2023."Crediamo molto in questo nuovo progetto nel quale coinvolgeremo i giovani architetti dando loro la possibilità di studiare la rigenerazione della cava dismessa ai piedi dei Ponti di Vara", afferma, Vicepresidente e AD di FUM, aggiungendo "con questa progettualità vogliamo proiettare l’immagine futura del nostro territorio, a partire dalle cave, per mettere a fattor comune le peculiarità artificiali e naturali del paesaggio circostante al fine di dimostrare come questi due elementi riescano a coesistere in maniera sostenibile"., Presidente di YAC e Direttore di YACademy commenta le cave di Carrara rappresentano uno degli scenari di commistione antropico-naturale unici e fra i più significativi al mondo. Lavorare in un simile contesto rappresenta una straordinaria occasione di crescita per decine di giovani di estrazione internazionale, e un'opportunità concreta di ricerca e riflessione che promuove la cultura dell'integrazione fra paesaggio artificiale e paesaggio naturale, portando le migliori menti al mondo ad interagire con un'eredità paesistico-industriale di incommensurabile valore".La collaborazione fra Franchi Umberto Marmi e YACademy nasce da una: l’architettura ha il dovere di preservare e valorizzare i paesaggi a beneficio delle generazioni future. In questa direzione, Franchi Umberto Marmi sarà partner di YACademy nello sviluppo delche prevede il riutilizzo di una cava dismessa del bacino marmifero di Carrara e sarà coordinato dall’architetto Patrick Lüth di Snohetta.Ilsviluppa un concept attuale e coinvolgente che vededella progettazione e che conterà sulla docenza diprovenienti da studi affermati come. Il principale obiettivo formativo del corso ‘Architettura per il paesaggio’ è di formare progettisti capaci di intervenire su contesti naturali di straordinaria bellezza e unicità.Ilè stato chiamato per la realizzazione del laboratorio progettuale che abbraccia lee che si profila come un: un percorso di crescita creativa e personale, oltre che professionale per gli studenti, grazie al quale mettere a frutto le conoscenze acquisite tramite i moduli didattici.