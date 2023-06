GAM, dimissioni della CFO. OPA Liontrust inizia il 28 giugno

GAM Holding

(Teleborsa) - L'asset manager svizzeroha comunicato che la, in carica dal 2 agosto 2022, ha. Dopo aver supportato GAM nel raggiungimento di un'offerta pubblica di acquisto da parte di Liontrust e della pubblicazione del rapporto annuale 2022 a maggio, Orton ha "indicato che è il momento giusto per lei di proseguire la", si legge in una nota., precedente CFO del Gruppo GAM, che è tornato in GAM nel febbraio 2023 per supportare il Consiglio nella sua revisione strategica, ha accettato di assumersi le responsabilità di Sally OrtonÈ stato anche reso noto che l'dovrebbe. Il consiglio di amministrazione di GAM continua a "raccomandare vivamente agli azionisti" di accettare l'offerta di Liontrust. I risultati finali dell'offerta sono previsti per il mese di agosto e il completamento della transazione è previsto per il quarto trimestre del 2023."Al termine della transazione proposta, l', una forte presenza svizzera, una gamma più ampia di eccellenti prodotti di investimento e un'impronta di distribuzione globale da cui generare crescita", ha detto David Jacob, presidente di GAM Holding.