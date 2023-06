Home Depot, conferma le previsioni annuali all'Investor Day

Home Depot

(Teleborsa) -, rivenditore al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, ha, in occasione dell'odierna Investor and Analyst Conference.In particolare, lee le vendite comparabili diminuiranno tra il 2% e il 5% rispetto all'anno fiscale 2022, il tasso disarà compreso tra il 14,3% e il 14,0%, una riduzione percentuale dell'tra il 7% e il 13% rispetto all'anno fiscale 2022."Sebbene molto sia cambiato nell'ambiente e nella nostra attività dalla nostra ultima conferenza per investitori e analisti, i nostrie fornire un eccezionale valore per gli azionisti rimangono invariati e la nostra cultura e i nostri valori rimangono i nostri punti di riferimento", ha affermato il"Operiamo in uncon caratteristiche uniche che lo rendono uno dei settori più attraenti della vendita al dettaglio, se non dell'economia nel suo insieme - ha aggiunto - Sebbene siamo il rivenditore di articoli per la casa numero uno al mondo, abbiamo un numero relativamente oggi una piccola quota di mercato e ci sono opportunità significative davanti a noi".