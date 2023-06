IDNTT, dual listing sulla Borsa di Francoforte

IDNTT

(Teleborsa) -, MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha ricevuto l'alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul segmentopresso la Frankfurt Stock Exchange.Il segmento scelto da IDNTT non è disponibile per le quotazioni primarie di titoli azionari, ma disponibile per lee che sono soggetti a un certo grado di obblighi di trasparenza presso la loro sede di quotazione primaria.Ilsarà efficace a partire dalla giornata odierna,2023. Le azioni ordinarie di IDNTT verranno negoziate con il medesimo codice ISIN dell'Euronext Growth Milan "CH1118852594" e lo stesso ticker "IDNTT"."Siamo estremamente orgogliosi di questo grande passo per il nostro gruppo, nato dall'interesse crescente che abbiamo riscontrato negli ultimi mesi da parte degli investitori esteri - ha commentato il- Questo passo è in linea con la nostra volontà di, incrementare la liquidità e il valore del titolo nonché rafforzare lo status internazionale di IDNTT avviato con le strategie di sviluppo del business".