Lavoro, GenAI promossa: più benefici che rischi, ma serve regolamentazione

(Teleborsa) -(GenAI) sta trasformando velocementeda ChatGPT a DALL-E passando da tutte le tecnologie che esistono nel mezzo. Secondo una ricerca inedita, condotta da(Boston Consulting Group) i sentimenti dei lavoratori rispetto all’avvento dell’AI sono contrastanti evariano notevolmente a seconda dell’anzianità e del Paese di riferimento.E' questa la fotografia scattata dalla ricerca, intitolata, basata su un'indagine condotta su oltre 12.800 dipendenti, dai dirigenti ai lavoratori dipendenti, in 18 Paesi del mondo, per capire come l'evoluzione dell'AI abbia avuto un impattosul posto di lavoro. In particolare, emerge che i dipendenti guardano all'AI e all’impatto che avrà sui luoghi di lavoro con curiosità," ha aggiuntoManaging Director and Partner di BCG X, unità di progettazione e costruzione tecnologica di BCG. "L'AI generativa ha fatto irruzione sulla scena così repentinamente nel 2022 che molte aziende stanno ancor recuperando il ritardo, mentre l’AI e una sua applicazione responsabile dovrebbero essere una priorità per tutti i leader. Le aziende non riusciranno a sfruttare appieno il potenziale dell'AI generativa finché i dipendenti potranno dubitare sull’utilizzo che la propria azienda fa di questi nuovi strumenti.L'AI responsabile non si limita a mitigare i rischi di una nuova applicazione,, si nota una crescita dell’ottimismo come sentimento sempre più diffuso: il 52% di tutti gli intervistati, infatti, ha classificato l'ottimismo come uno dei due sentimenti principali, con un salto in avanti di 17 punti rispetto al 2018, anno in cui è stata condotta la stessa indagine. La preoccupazione, al contrario, cala marcatamente rispetto a 5 anni fa, passando dal 40% al 30%. L’Italia è in linea con i risultati globali: quasi il 60% dei lavoratori si dice adesso ottimista verso l’AI, contro circa il 30% dipessimisti. All'interno delle organizzazioni, i leader senior, che utilizzano più spesso l'AI generativa (l’80% degli intervistati dichiara di farne un utilizzo regolare), si dicono più ottimisti e meno preoccupati rispetto ai dipendenti, il cui solo 20% si dice già abituato ad un uso dei nuovi strumenti di lavoro. Mentre ilappare quindi come una variabile importante: il 62% degli utenti che utilizzano strumenti di AI generativa abitualmente si dicono ottimisti, rispetto al 36% dei non utenti. Altrettanto importante, nella percezione degli intervistati, è la formazione specifica per affinare le proprie competenze. L’86% afferma di dover seguire una formazione specifica, sebbene solo il 14% dei dipendenti afferma di aver già ricevuto un aggiornamento in merito, a fronte del 44% dei dirigenti rispondenti., ha dichiarato Enzo Barba, Partner presso BCG X. "Unendo la competenza e la visione strategica di BCG con le competenze tecniche di BCG X, lavoriamo per supportare le aziende nello sviluppo di soluzioni di nuova generazione basate sull'AI, contribuendo a creare al contempo nuovi modi di lavorare, formando talenti e gestendo il cambiamento nel lavoro e nella cultura aziendale."Ancora: guardando all’impatto dell’AI sul lavoro, il 77% degli intervistati italiani ritiene che il proprio lavoro sarà trasformato da questa tecnologia, mentre il 39% pensa che il proprio ruolo potrebbe non esistere più. Nonostante ciò, quasi l’80% degli intervistati ritiene che i vantaggi generati dall’uso dell'AI generativa siano superiori ai rischi, seppure per l’83% sia necessaria una regolamentazionespecifica per l'AI.Risultati che - si legge -, poiché è utile formare i lavoratori sul tema e far provare in prima persona lo strumento, contrastando allo stesso tempo eventuali paure".Nonostante le preoccupazioni, anche a livello globale il 71% degli intervistati ritiene che i vantaggi della GenAI siano superiori ai rischi e si aspetta che i rischi siano gestiti: il 79% di tutti gli intervistati ritiene che siano necessarie normative specifiche per l’AI, mostrando un netto cambiamento di atteggiamento nei confronti della supervisione governativa sulla tecnologia.In attesa di una normativa dedicata,per gestire questa potente tecnologia emergente in modo conforme agli scopi e ai valori etici dell'organizzazione. Anche in questo caso, le opinioni dei dipendenti sull'efficacia di questi programmi variano notevolmente: mentre il 68% dei leader si dice sicuro rispetto all'uso responsabile dell'AI da parte della propria organizzazione,solo il 29% dei dipendenti ritiene che la propria azienda