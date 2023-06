Permira Credit raccoglie 4,2 miliardi di euro per strategia direct lending

(Teleborsa) -, uno dei principali investitori specializzati in crediti in Europa, ha annunciato il completamento con successo della raccolta fondi per il suo(Permira Credit Solutions Fund V, PCS5). Includendo i veicoli associati e la leva finanziaria, il capitale totale investibile per la strategia è diLa forza della raccolta fondi - si legge in una nota - illustra la crescita e lo sviluppo più ampi di Permira Credit, che ha visto"La piattaforma Permira Credit ha registrato un'enorme crescita negli ultimi anni, con le nostre strategie di Direct Lending, CLO Management e Structured Credit che vedono una domanda continua da parte degli investitori", ha commentatodi Permira Credit.