Piaggio Aero, termine presentazione offerte slitta al 19 giugno

(Teleborsa) -per la presentazione delle, le due societàoggetto di una procedura di vendita. Lo hanno deciso i commissari straordinari Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti, prorogando il termine, che scadeva ieri,"La decisione é stata presa per permettere ad alcuni, dietro loro richiesta, di avere", fanno sapere dalla società.Questo è ilper la vendita dei due complessi aziendali, dopo che i primi due non avevano portato all'individuazione di un compratore.Frattanto, il management ed i commissari restano concentrati sulla continuità aziendale e stanno organizzando la partecipazione ad eventi clou del settore, come il, che rappresenta uno degli eventi commerciali imperdibili per il settore dell'aviazione e dell'aerospazio.All'aeroporto Le Bourget saranno, esposti nella versione aeroambulanza, mentre il team di ricerca sta sviluppando una serie di migliorie per tenere il passo con l'innovazione del settore. Piaggio Aero, in ripresa sin dal 2020, vanta undi euro e prevede di raggiungere il. Il backlog degli ordini del velivolo di punta P.180 Avanti Evo sono pari a 17 unità."Alla fine del 2018, quando è entrata in amministrazione straordinaria, Piaggio Aerospace aveva l'attività produttiva praticamente ferma - spiegano i commissari - Già dal 2020 ha invece ripreso piena operatività in tutte le business unit e dimostrato in maniera tangibile, anche attraverso i risultati conseguiti, di poter essere competitiva sui mercati in cui opera. Vogliamo dunque continuare questo trend positivo per prepararla al meglio al rilancio definitivo sotto la guida di un nuovo proprietario".