Roma, arrivano le auto elettriche Enjoy per il car sharing

(Teleborsa) -: accanto alle Cinquecento rosso fiamma del marchio di mobilità sostenibile diarrivano le piccolissime. E' prevista l’introduzione per ora dia zero emissioni, cheed andranno ad accrescere la flotta Enjoy già disponibile nella Capitale, composta da circa 800 veicoli tra auto e cargo.Con queste nuove city car Enjoy, isi uniscono alla, che consente di avviare e terminare i noleggi in qualsiasi luogo all’interno delle aree di copertura del servizio dedicate, senza punti predefiniti di prelievo o riconsegna. Del rifornimento si occuperà Enjoy, che assicurerà una ricarica della"Il car sharing Enjoy è presente a Roma da nove anni, durante i quali si è consolidato come un servizio, complementare al trasporto pubblico locale, utile a favorire la facilità di spostamento dei cittadini, e in grado di contribuire a rendere più sostenibile la mobilità urbana”, ha dichiarato, amministratore delegato di Eni Sustainable Mobility, ricpordando che l'azienda "contribuisce al percorso verso l’obiettivo Net Zero al 2050 fissato da Eni".Dal suo arrivonel 2014, conin città, Enjoy ha reso il car sharing unaall’utilizzo dei mezzi privati, con benefici sullae sulla qualità della vita di chi vive e lavora in città. L’utilizzo dei veicoli Enjoy a Roma consentesulle strisce blu e. Enjoy consente anche l’utilizzo gratuito degli Enjoy Parking che si trovano presso alcune stazioni di servizio Eni nell’area di copertura e l’accesso a parcheggi dedicati a pagamento, ad esempio presso la stazione di Roma Termini.In Italia Enjoy contaeffettuatii. Con una flotta complessiva di circaEnjoy è presente nelle città di Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma.