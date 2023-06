Rosetti Marino, CdA propone dividendo su nuovi contratti e miglioramento mercato

Rosetti Marino

(Teleborsa) - Ildella, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, ha deliberato dila distribuzione di unper ciascuna delle 3.800.000 azioni aventi diritto, con data di stacco cedola il 17 luglio 2023, pagamento a partire dal 19 luglio 2023 e con record date il 18 luglio 2023.Il gruppo di Ravenna, come comunicato a marzo , èdopo i pesanti risultati negativi dei due anni precedenti. L'assemblea ha quindi approvato il bilancio in data 28 aprile, deliberando di destinare l'utile a Riserva Utile su Cambi per 107.089,89 euro e riportando a nuovo la restante parte di 1.131.974,67 euro.Successivamente il CdA ha però ", anche a breve, di(assegnazione alla società di importanti contratti; intervenuta cessione di un asset immobiliare quale il Cantiere S. Vitale situato nel Porto di Ravenna; definizione con un importante cliente di tutte le pendenze contrattuali), nonché di unaper la stessa società", si legge in una nota.Convocando l'assemblea per inizio luglio, il CdA ha ora proposto di destinare(mediante distribuzione di un dividendo ordinario) e 67.974,67 euro a Riserva Straordinaria.