RWE inaugura il nuovo Parco Eolico Selinus in Sicilia

(Teleborsa) -oggi a Partanna (TP), in Sicilia, ilil quindicesimo in Italia e il quinto nella regione siciliana per una capacità installata totale di circa 500 MW.Grazie aconciascuna e pale di 67 metri, il parco ha una, adeguata a soddisfare laitaliane.RWE hanel parco, costruito e messo in funzione in meno di un anno, a fine. Per evitare che le pale impattassero gli alberi durante il trasporto, è stata adottata la speciale tecnologia "blade lift".L’inaugurazione è avvenuta in concomitanza con la, organizzata in Italia da ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento, un'occasione per parlare della strategicità del settore eolico nell’ambito della transizione energetica, durante la tavola rotonda dal titolo "Diamo Energia al Futuro"."L'inaugurazione del Parco Eolico Selinus è un nuovo passo verso un importante obiettivo che noi di RWE ci siamo dati: più che raddoppiare la capacità installata in Italia entro il 2030, passando da circa 500 MW a 1.000 MW tra eolico onshore, solare e sistemi di accumulo", ha spiegato, Country Chair RWE Renewables Italia, aggiungendo "l'Italia e in particolare la Sicilia si confermano territori chiave per l'implementazione di tecnologie energetiche che possano contribuire concretamente alla realizzazione della transizione energetica"., Presidente ANEV", ha affermato che "inaugurare il Parco Eolico Selinus a due giorni dalla Giornata Mondiale del Vento è particolarmente significativo. Vuol dire che in Italia il settore eolico è in crescita, nonostante il quadro burocratico spesso farraginoso, e che nel nostro Paese c’è ancora voglia di investire".