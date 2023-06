Sac approva bilancio 2022 con utili per 9,6 milioni

(Teleborsa) -, ha approvato il bilancio 2022 con un utile di esercizio di 9,673 milioni di euro al netto delle imposte."Per il comparto aeroportuale, dopo i difficili anni della pandemia, è. Tecnicamente, soprattutto perché i ricavi provengono tutti da attività operative e quindi il margine non è influenzato da eventi straordinari, come avvenuto invece per il 2021, con plusvalenze e sopravvenienze eccezionali derivate dal contributo statale a parziale copertura dei danni causati dal Covid" - ha dichiarato l’-. Preannunciato nel 2023 quasi 11 milioni di passeggeri, miglior risultato della storia e la volontà di procedere al più presto all’avvio del progetto di ristrutturazione del Terminal B - Come società e come rete aeroportuale del Sud-Est, per noi naturale aeroporto alternato e asset strategico,rispetto alle politiche commerciali di diverse compagnie aeree, con le quali portiamo incessantemente avanti le doverose interlocuzioni. Lo scopo è quello di valorizzare sempre di più un territorio, quello ragusano, in grande sviluppo in termini di economia e turismo".