Sace e Finage Consulting a supporto dell’internazionalizzazione delle PMI

(Teleborsa) - Firmato l’accordo tra, il gruppo assicurativo-finanziario italiano specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, e, la società del Gruppo Finage che si occupa di ricerca, selezione e implementazione di soluzioni finanziarie per la, con l’obiettivo di supportare l’delle aziende italiane, soprattutto PMI, ampliando la gamma dei servizi di consulenza a loro dedicati.Con questa, si conferma l’impegno reciproco nel sostenere le imprese italiane, approfondendo la conoscenza dei prodotti del Gruppo SACE e dei servizi offerti da Finage Consulting dedicati alle PMI attraverso momenti di formazione e comunicazione dedicati.“La firma di questa intesa conferma quanto sia importante per noi di SACE lavorare con Partner come Finage, supportando le PMI italiane con gli strumenti assicurativi e finanziari necessari per abilitarle a cogliere le opportunità che ogni giorno il mercato presenta” - ha dichiarato, Head of Sales PMI di SACE. “Grazie a questo accordo saremo in grado di offrire alle PMI un servizio di consulenza qualificato a supporto della loro crescita sul mercato domestico ed estero, favorendo il processo di internazionalizzazione. I nostri clienti potranno anche apprezzare i percorsi formativi, gratuiti ed altamente specializzati di SACE Education e partecipare ad incontri di business matching in Italia, all’estero ed online grazie al programma di Business Promotion", ha aggiunto.“Come FINAGE siamo particolarmente orgogliosi dell’accordo raggiunto con un Partner così autorevole come SACE. Le sinergie attivabili grazie a questa partnership, di elevato valore strategico per entrambe le parti, permetteranno di accelerare il nostro percorso di crescita e consolidamento sul mercato di riferimento. Soprattutto in un contesto economico globale di elevata complessità, in cui un corretto approccio ai mercati internazionali sarà fondamentale per molte imprese italiane che potranno ambire ad espandersi non solo sul mercato domestico, ma anche al di fuori dei confini nazionali”, ha sottolineato, Responsabile Internazionalizzazione di Finage Group.