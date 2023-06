Siemens Energy assume il pieno controllo di Siemens Gamesa

Siemens Gamesa

Siemens Energy

(Teleborsa) - Glidi, società attiva nella tecnologia per le energie rinnovabili, hanno approvato una riduzione di capitale per il restanteda, aprendo la strada alla piena integrazione di entrambe le società.La riduzione di capitale è stata deliberata dal 98,21% dei soci di minoranza intervenuti in proprio o per delega (38,88%) nell'. L'approvazione è stata subordinata alla presenza di almeno il 25% degli azionisti di minoranza con un tasso di gradimento di almeno due terzi.Per effetto della riduzione del capitale vengonodei soci di minoranza. Gli azionisti riceveranno un compenso di 18,05 euro per azione Siemens Gamesa, lo stesso prezzo offerto nell'OPA originale da Siemens Energy nel 2022.Siemens Energy ha annunciato l'offerta pubblica di acquisto per l'acquisizione di tutte le restanti azioni di Siemens Gamesa nel maggio 2022. L'offerta pubblica di acquisto si è conclusa nel dicembre 2022 e Siemens Energy deteneva circa il 98% delle azioni di Siemens Games. Siemens Gamesa è statadalla Borsa spagnola il2023.