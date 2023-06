Sostenibilità, "BG4SDGs-Time To Change": il progetto di Banca Generali fa tappa a Hong Kong

(Teleborsa) -al centro del racconto del quattordicesimo scatto di, il progetto diper approfondire lo stato dell’arte del processo di raggiungimento deiReti elettriche, telefoniche e internet, strade, ferrovie, ma anche canali per l’acqua e tubature:sono, infatti, un passo necessario per permettere alla gran parte della popolazione mondiale di accedere alle condizioni minime godendo così dei propri diritti fondamentali.In questa occasione, il fotografo al fianco dell’iniziativa -- si è recato a Hong Kong per raccontare la situazione relativa al Sustainable Development Goal (SDG) numero 9 che riguarda proprio le infrastrutture specchio di un industrializzazione sostenibile, innovativa e inclusiva. La nota città asiaticacome dimostrato dall’ambizioso progetto Smart City Blueprint suddiviso su 6 aree di azione: (qualità della vita, Ambiente, Mobilità, Persone, Istituzioni e Economia) e 76 progetti di grandi opere ritratti a vario modo negli scatti di BG4SDGs.Ad oggi ospitaPer questo il governo cinese ha annunciato negli ultimi anni un piano ambizioso volto a favorire la mobilità sostenibile. A partire dal trasporto ferroviario, passando da quello cittadino, fino alla costruzione di un ponte lungo 55 km che ne fanno il più imponente al mondo non solo per lunghezza, ma anche per l’innovazione vista la portata e l’impianto della galleria marittima. L’opera ha unito due importanti economie del, offre un beneficio tangibile alla popolazione locale. Il fatto che le persone possano percorrere quel tratto di strada in un'ora anziché in quattro è un grande passo avanti in termini di efficienza e mobilità. Questo miglioramento nei tempi significativi di percorrenza ha un impatto positivo sulla qualità della vita delle persone coinvolte. Recuperare 3 ore al giorno grazie a questo ponte, corrispondenti a 84 ore al mese è un guadagno considerevole in termini di tempo libero e opportunità. Il ponte rappresenta un esempio concreto di come le infrastrutture possono trasformare una regione, stimolare l'economia e migliorare la vita delle persone. Contribuisce alla connettività tra città e regioni, promuovendo lo sviluppo socio-economico. Inoltre, la sua costruzione ha richiesto tecnologie avanzate e soluzioni innovative, dimostrando l'importanza dell'innovazione nel campo delle infrastrutture” ha dichiaratofotografo e curatore del progetto BG4SDGs – Time to Change.