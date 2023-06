Turismo, a maggio trend stabile per il business travel

(Teleborsa) - Il- polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi leisure, mobility management ed eventi – comunica i dati relativi al mese di maggio 2023 del, Indice mensile sui dati del Business Travel in Italia realizzato con il(CSP) attraverso un campione rappresentativo delle più importanti aziende che operano nei più svariati settori dell’economia italiana.il valore registrato dal Business Travel Trend è di 94, identico a quello di aprile. In termini diil dato si conferma positivo, nonostante, come per il mese precedente, il periodo di monitoraggio sia stato caratterizzato da un numero inferiore di. Nella suddivisione per tipologia la spesa globale rispetto ad aprile mostra un lieve incremento nei voli, un sensibile aumento nel car rental e una lieve diminuzione nel settore alberghiero. Pressoché immutati infine irelativi alla biglietteria ferroviaria rispetto al mese precedente.L’di Uvet Global Business Travel si rapporta alla corrispondente estrazioni dati del 2019 considerando quest’ultima sempre a valore 100. L’attribuzione 100 ai dati 2019 rappresenta un punto di partenza convenzionale, una sorta di unità di misura che BTT adotta per esprimere gli andamenti mensili attuali e per il prossimo futuro.L’indicazione periodica di questo indice, nel tempo, si prefissa di delineare un trend strettamente correlato all’andamento dell’economia. Il BTT è quindi l’espressione di sintesi di un comportamento rispetto ad una scala che perè stata costruita sui dati del periodo pre pandemia ed all’interno di un cluster omogeneo e altamente rappresentativo. L’indicatore non rappresenta l’andamento di Uvet ma l’andamento del mercato del