Zignago Vetro, al via programma di acquisto azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato l'in forza dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 4 maggio 2023, teso prevalentemente a massimizzare la creazione di valore per gli azionisti, rappresentando un'interessante opportunità di investimento e consentendo un miglioramento della struttura finanziaria della Società.Il programma è stato approvato per un ammontare massimo pari al 20% del capitale sociale e potrà essere effettuato nell'arco di 18 mesi dall'autorizzazione assembleare, nei limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili. Il presente piano di riacquisto è stato esteso fino a unZignago Vetro al 13 giugno, detiene in portafoglio 495.270 azioni proprie.Intanto, a Piazza Affari, si muove in territorio negativo, che si attesta a 16 euro, con un calo del 3,38%.