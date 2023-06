Antitrust avvia istruttoria contro Balocco per i pandori "griffati" Ferragni

(Teleborsa) -per la vicenda dei, venduti fra novembre e dicembre 2022, nell'ambito dell'iniziativa "Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino", finalizzata asull’osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing. Una campagna per cui pende, dinanzi all'Autorità, l'accusa diSecondo l’Antitrust, ili consumatori facendo leva sulla loro sensibilità per iniziative benefiche a sfondo sociale. I consumatori, infatti, potevano esseredell'acquisto del pandoro venisseroper l'Ospedale, mentre la Balocco aveva già disposto unadel lancio pubblicitario dell’iniziativa e, dunque, del tutto indipendentemente dall’andamento delle vendite del prodotto., a seguito di numerose segnalazioni circa la scarsa trasparenza dell’iniziativa di solidarietà e i dubbi sull’utilizzo dei fondi raccolti con le vendite del pandoro. All'azienda, l'associazione dei consumatori imputa la poca trasparenza e chiede come risarcimento il rimborso di tutti i panettoni venduti nell'ambito di questa iniziativa.